Hoofdpodium Gent Jazz draait en wordt een stuk groter

Erik De Troyer

21 juni 2019

16u59 3

Op de Bijloke zijn de voorbereidingen voor Gent Jazz gestart. Wat meteen opvalt is het enorme hoofdpodium dat in aanbouw is. “We hebben inderdaad gekozen voor een spectaculairdere constructie”, zegt organisator Bertrand Flamang. “Het grote verschil is echter dat het podium nu 90 graden gedraaid is tegenover voorgaande jaren. Vroeger had je het hoofdpodium maar de mensen aan de tafeltjes konden eigenlijk het podium niet zien. Nu krijg je bij het binnenkomen meer een festivalgevoel en het volledige publiek zal nu betrokken zijn bij wat er op het podium gebeurt. Ter hoogte van het STA’M zullen bijvoorbeeld geen tentjes meer staan. Heel het festival zal meer de sfeer van de Bijloke uitademen.”

Gent Jazz start op zaterdag 29 juni en verwacht onder andere Sting en John Zorn. Het festival duurt twee dagen langer dan voordien.