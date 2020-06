Hoofddoekensaga duikt weer op: N-VA wil verbod op levensbeschouwlijke kentekens in Gentse stadsscholen, meerderheid niet op één lijn Sabine Van Damme

05 juni 2020

13u56 0 Gent Donderdag oordeelde het Grondwettelijk Hof dat een verbod op levensbeschouwelijke kentekens op school in het kader van de neutraliteit van het onderwijs geen schending is van de grondwet of het Europese mensenrechtenverdrag. Reden genoeg voor N-VA Gent om de kwestie weer op tafel te leggen. En dat belooft - nog maar eens - vuurwerk op de volgende gemeenteraad.

De Gentse meerderheidspartijen zitten namelijk niet op één lijn wat hoofddoeken betreft. Met wisselende meerderheden werd er al een verbod gestemd, en later werd dat verbod weer weggestemd. In januari vorig jaar ging het nog over levensbeschouwelijke kentekens bij stadspersoneel, maar die blijven toegelaten. Nu moet er dus opnieuw gestemd worden over hoofddoeken (en andere tekens) op school.

Sp.a en Groen vinden – of vonden toch net voor de gemeenteraadsverkiezingen – dat hoofddoeken toelaten de norm moet zijn, en een verbod de uitzondering, als scholen zelf mogen kiezen. Open Vld ziet hoofddoeken en andere tekens liever niet, maar respecteert de keuze van de school, als die genomen is in overleg tussen directie, leerkrachten en ouders. Voor CD&V zijn vrijheid van meningsuiting én vrijheid van godsdienst dan weer fundamenteel. Een hoofddoekenverbod op school is voor hen een no go.

Een verbod op levensbeschouwelijke symbolen kan de Gentse stadsscholen en hun leerlingen alleen maar ten goede komen. De druk voor jongeren om zich te tooien met deze of gene symbolen zal wegvallen. Jongeren zullen elkaar op een meer onbevangen manier leren kennen Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

“De uitspraak van het grondwettelijk hof is een belangrijke uitspraak”, vindt Anneleen Van Bossuyt (N-VA), “ook voor het Gentse stedelijke onderwijs. Om de neutraliteit van onze stadsscholen te waarborgen pleit ik voor een verbod op levensbeschouwelijke symbolen. Ik heb daarover een voorstel voor de gemeenteraad ingediend. De neutraliteit van het stedelijk onderwijs is voor ons van fundamenteel belang. In zijn motivering schrijft het Grondwettelijk Hof dat een verbod perfect kan om die neutraliteit vorm te geven. Neutraliteit wordt daarbij opgevat als ‘nadruk op gemeenschappelijke waarden’ en als ‘positieve waardering van de verscheidenheid van meningen’. Als Gentse N-VA kunnen we ons hier helemaal in vinden. Een verbod op levensbeschouwelijke symbolen kan de Gentse stadsscholen en hun leerlingen alleen maar ten goede komen. De druk voor jongeren om zich te tooien met deze of gene symbolen zal wegvallen. Jongeren zullen elkaar op een meer onbevangen manier kunnen tegemoet treden en leren kennen. En dat is voor ons van cruciaal belang.”

Gemeenschapsonderwijs

In het gemeenschapsonderwijs bestaat een algemeen verbod op ideologische kentekens al sinds 2013. Het verbod werd ingevoerd om het pedagogische project van het GO! te waarborgen. Dat laatste houdt in: opvoeden tot actief burgerschap door respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid te bewerkstelligen.