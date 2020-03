Hoofd Boekentoren moet laatste twee weken voor pensioen van thuis uit werken door coronavirus Jill Dhondt

17 maart 2020

16u42 0 Gent Sylvia Van Peteghem (65), hoofdbibliothecaris van de Universiteit Gent, gaat vanaf 1 april met pensioen. Door de coronamaatregelen werd de bibliotheek gesloten, waardoor de boekenliefhebber haar laatste twee weken van thuis uit moet werken.

Toen Sylvia twintig jaar geleden hoofd werd van de Boekentoren, was het de eerste keer dat een vrouw hoofdbibliothecaris werd van een Belgische universiteit. “Geen enkele dag ben ik met tegenzin gaan werken”, zegt ze. “Het is zo een boeiende, uitdagende job met een fantastisch team. Elke dag kan ik werken met een onvoorstelbare collectie in een prachtig gebouw, dat zo een plezier is om in rond te lopen. Dat Google 250.000 boeken uit de collectie heeft gedigitaliseerd, daar blijf ik trots op.”

Door de corona-uitbraak zit Sylvia vroeger thuis dan verwacht. “Het afscheid met het personeel zal later nog plaatsvinden, de gezondheid gaat voor. De komende weken werk ik nog van thuis uit, tot ik 1 april met pensioen ga.”

Van hoofdbibliothecaris naar vrijwilliger

Hoewel Sylvia op pensioen gaat, zal ze na de maatregelen naar de bibliotheek terugkeren als vrijwilliger. “De restauratie van de Boekentoren is nog niet afgerond. De buitenkant is zo goed als af, maar de binnenkant nog niet. Dat proces zou ik tot op het einde willen opvolgen.” Sylvia zal ook mee lobbyen om een vernieuwde legoversie van het gebouw te maken. “Het STAM heet ooit een witte versie laten maken, maar intussen is de toren betongrijs met zwarte ramen geworden. Daar zouden we graag een nieuwe versie van laten maken, we moeten enkel nog Lego meekrijgen.”

Bovenal zal de ervaren archivaris zich concentreren op de historiek van het gebouw zelf, en de collecties die erin zitten. “De Boekentoren bevat fantastische erfgoedcollecties, velen beseffen niet hoe rijk de toren is. Van veel materiaal weten we niet hoe het bij ons terecht is gekomen, en daar wil ik met het vaste team nog aan werken.” Sylvia gaat dan wel pensioen, van de Boekentoren neemt ze niet snel afscheid.