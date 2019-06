Hondjes dierenasiel stappen naar nieuwe stek aan Watersportbaan Erik De Troyer

22 juni 2019

13u49 3

De te adopteren hondjes van het dierenasiel in het Citadelpark zijn begonnen aan hun wandeling van vier kilometer naar hun nieuwe stek. De deur van het oude asiel werd definitief dicht getrokken. Het oude pand was volledig afgeleefd, dus van heimwee zal er bij de leden van het asiel en de dieren zelf weinig sprake zijn. De honden (en katten) gaan nu naar gloednieuwe kennels in een nieuwbouw aan de Watersportbaan. De officiële opening volgt later vandaag.