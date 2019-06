Honderdjarigen gevierd in WZC Ramen & Poel Wouter Spillebeen

26 juni 2019

17u58 0 Gent Het netwerk van woonzorgcentra Senior Living Group zet dit jaar alle honderdjarigen in de bloemen en in WZC Ramen & Poel betekent dat een feest voor Elisabeth (102) en Lucienne (104).

De dag stond in het teken van de twee honderdjarigen in het woonzorgcentrum. De bewoners werden getrakteerd op een taartje en een tuinfeest, inclusief optredens door het personeel. Het netwerk van woonzorgcentra drukte ook voor de eerste keer een krantje met verhalen die een eeuw oud zijn en over hoe de wereld veranderde in die honderd jaar. “We willen onze honderdplussers het hele jaar lang in de bloemen zetten en vandaag doen we dat letterlijk”, zegt directeur Debby Van hove. “Elisabeth en Lucienne hebben ook heel veel kaartjes gekregen, die blijven het hele jaar uithangen.”