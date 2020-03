Honderdjarige Maurits in de bloemetjes gezet Jill Dhondt

04 maart 2020

13u06 0 Gent Maurits Van den broecke werd vandaag precies honderd jaar geleden geboren. Om zijn honderdjarig bestaan op deze aarde te vieren, kwam schepen Mieke Van Hecke langs voor een glaasje bubbels.

Maurits werd geboren in Deurle, en woont vandaag in Afsnee. Voor de oorlog was hij aan de slag als landbouwer, erna werkte hij in een houtzagerij en bij de spoorweg. Vandaag gaat hij graag wandelen in de natuur, en bladert hij graag door geschiedenisboeken. Enkele jaren geleden verloor Maurits zijn vrouw Simonne Du Pont, waarmee hij 64 jaar getrouwd was. Hun zoon Ivan overleed op achttienjarige leeftijd ten gevolge van een fietsongeval. Maurits woont nog steeds thuis, ondanks zijn hoge leeftijd, en kan op heel wat hulp rekenen van zijn buren.