Honderdjarige Marie krijgt gelukwensen via de babbelbox Jill Dhondt

11 mei 2020

11u42 0 Gent Marie Eeckman werd vorige week honderd jaar. Maandag werd haar verjaardag met toeters en bellen gevierd in het bijzijn van haar verzorgers, haar oudste zoon en schepen Mieke Van Hecke.

Honderd jaar geleden werd Marie geboren in Ledeberg. Ze volgde daar school tot haar veertiende, en ging er daarna in de fabriek werken. Toen ze trouwde met George werd ze huisvrouw, en kreeg twee dochters en twee zonen. Toen haar man naar Congo moest voor zijn werk, gingen Marie en haar kinderen mee. Zes jaar lang zouden ze daar met plezier wonen. De kinderen werden groter en kregen eigen kinderen. Vandaag heeft Marie vier kleinkinderen en één achterkleinkind. Enkele jaren geleden verhuisde ze naar het rusthuis De Vijver, waar ze graag voor haar bloemen zorgt en kleurt in tekenboeken. Aan de muren hangen nog steeds schilderijen van haar man, die een kunstenaar was.