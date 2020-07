Honderdjarige Maria in de bloemetjes gezet Jill Dhondt

08 juli 2020

15u02 0 Gent Maria Vernaeve is een geboren en getogen Gentenaar. Vandaag is ze honderd jaar geworden, en dat werd gevierd.

Maria groeide op in Mariakerke, waar ze vandaag nog steeds woont in het woonzorgcentrum Vulpia. Haar leven lang werkte ze als textielmedewerkster in de UCO. Ze was graag thuis en had er weinig nood aan om anderen te zien. Ze leefde sober en teruggetrokken en ging nooit op reis, zelfs niet naar de zee. Ze werkte liever in haar tuin, zorgde met hart en ziel voor haar schildpad en las graag. Tot op vandaag leest ze nog elke morgen haar krant. Woensdagmiddag werd de honderdjarige Marie door de ondervoorzitter van de gemeenteraad, Christophe Peeters, gehuldigd.