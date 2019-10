Honderden laptops verdwenen bij hoofdzetel Thomas Cook Wouter Spillebeen

28 oktober 2019

11u41 0 Gent De curator van Thomas Cook ontdekte deze morgen dat dieven toegeslagen hebben in de hoofdzetel van het reisbureau in Zwijnaarde. Ongeveer honderd laptops en ander materiaal zouden er verdwenen zijn.

De inboedel van het reisbureau werd vorige week op een veiling verkocht voor zo’n 260.000 euro. Wie tijdens de openbare verkoop spullen kocht van de failliete touroperator mag die vandaag ophalen in het hoofdkwartier in zwijnaarde. Alleen zijn dieven dit weekend al langsgeweest. Via de ondergrondse garage raakten ze binnen in de kantoren en namen er 200 laptops mee en gsm’s. Ze waren goed voorbereid. Ze draaiden de beveiligingscamera’s weg van de poort zodat ze niet in beeld kwamen tijdens het inbreken en binnen namen ze ook de kast mee met alle opnameapparatuur en dus ook de beelden waarop te zien is hoe ze de computers en gsm’s stelen.

Wat de waarde is de van de buit is voorlopig nog niet duidelijk. De curator die vanmorgen de diefstal ontdekte verwittigde de politie. Het parket is een onderzoek gestart. De daders zijn voorlopig spoorloos.