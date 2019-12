Honderd oldtimers tuffen door Gent uit protest tegen LEZ Redactie

30 december 2019

Zowat honderd West-Vlaamse oldtimerliefhebbers zijn afgelopen zaterdag door Gent gereden, enkele dagen voor de LEZ-zone er ingevoerd wordt. "Onze manier om afscheid te nemen van Gent", klinkt het bij actiegroep Red De Oldtimer. Vanaf 1 januari mogen vervuilende wagens Gent niet meer in, net zoals dat eerder in Brussel en Antwerpen al het geval was. De actiegroep hoopt echter op een uitzondering voor oldtimers. "Onze wagens zijn voor ons pure liefhebberij. Wat als we nergens meer mogen rijden? Straks zijn onze wagens alleen nog goed om in een museum te staan. We blijven actievoeren tot de regering luistert."