Honderd jongeren bouwen ‘wc-rollenhuis’ voor Design Museum Yannick De Spiegeleir

28 juni 2019

15u08 0 Gent In het Design Museum kan een bezoek brengen aan het ‘HUIS te DUURzaam’. Honderd jongeren van verschillende scholen binnen en buiten Gent bouwden een huis met behulp van zwammen.

“Bouwafval is goed voor 40 procent van de totale afvalstroom in de Europese Unie. Met dit huis van de toekomst tonen de jongeren de fundamenten voor een nieuw duurzaam model met de natuur als leidraad”, zegt Jasper Bloemen van Glimps, de organisatie die het project in goede banen leidt. “Ze deden dit door zwammen te laten groeien op overschotten van toiletpapier en resten koffiegruis. Het huis dat gebouwd is uit mycelium (onderdeel van zwammen, red.) en bamboe staat symbool voor de natuurlijke bouwstenen van de toekomst. Mycelium zal in de toekomst bijvoorbeeld ook ingezet worden als isolatiemateriaal.”