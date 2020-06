Honderd jaar oude scouts brengt boek uit over eigen geschiedenis Jill Dhondt

30 juni 2020

10u12 0 Gent De Hubert De Bruykerscouts stak naar aanleiding van hun honderdste verjaardag een jubileumboek ineen. Daarin kijken ze terug naar de voorbije eeuw, aan de hand duizend en één verhalen over de scouts zelf en haar vele leden.

In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, richtte een groep jongemannen één van de eerste scoutsgroepen op in de streek. Vorige zomer werd de HDB-scouts honderd jaar, en dat werd uitgebreid gevierd. Het boek is het sluitstuk van dat jubileumjaar, dat door het coronavirus anders afliep dan verwacht: er was geen groepsfeest, geen groepskamp, geen oud-ledenbijeenkomsten. Het boek is er wel gekomen, en brengt het scouting gevoel aan huis. Het werk bevat driehonderd bladzijden, duizend verhalen en talloze foto’s. Zo leer je wat de totemnaam was van striptekenaar Marc Sleen, en welke staatsminister mee aan de basis lag van honderd jaar scouting in Gentbrugge.

Op de website kun je het boek bestellen voor 30 euro.