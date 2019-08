Hondenadoptiecafé vindt stek aan Godshuizenlaan (als er genoeg geld is) Sabine Van Damme

14 augustus 2019

17u05 2 Gent Vorig jaar zijn een aantal dierenvrienden gestart met het ‘hondenadoptiecafé’. Vier keer deden ze een pop-up, waarbij 8 honden een nieuwe thuis vinden. Nu hebben ze een pad gevonden voor het eerste échte hondenadoptiecafé van België, maar er is nog geld nodig.

Het concept van het hondenadoptiecafé Dogs & Drinks is simpel. Het is gewoon een gezellig café, waar hondenliefhebbers welkom zijn voor een gezellige babbel met een hond onder tafel of op de schoot. Blijkt een van de aanwezige honden jouw ideale match, dan kan je die adopteren. Maar je kan dus ook gewoon iets drinken. Nu wil Dogs & Drinks evolueren naar een echt café. Er is een ideaal pand gevonden aan de Godshuizenlaan 33, tegenover het STAM. Het gebouw is ruim en heeft een grote, ommuurde tuin. Maar er is geld nodig, voor verf, voor eten voor de honden en andere spullen om hen te verzorgen.

Daarom loopt er nu een crowdfundingscampagne, via www.dogsanddrinks.be/steunen. Het vooropgestelde doel is 7.500 euro, geen gigantische som dus. De eerste 1.000 euro is trouwens al binnen. Steunen kan al vanaf 10 euro.