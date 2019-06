Honda schakelt over op binnenvaart tussen Antwerpen en Gent Sabine Van Damme

26 juni 2019

09u32 0 Gent Motorfabrikant Honda gaat wisselsteken en motorfiets niet meer over de weg transporteren tussen Antwerpen en Gent, maar via de binnenvaart. Dat betekent een besparing van 1.420 vrachtwagenritten per jaar.

Uiteraard wordt door het inzetten van binnenschepen ook de file-miserie rond Antwerpen vermeden, én verklein het bedrijf zijn ecologische voetafdruk. De containers van Honda komen in Antwerpen toen uit de VS, Japan, Mexico en China. Tot nu werden ze tussen Antwerpen en Gent over de weg vervoerd, wat volgens het bedrijf extra wachttijden en transportkosten met zich meebracht. Het vervoer via binnenschepen start volgende maandag. Honda ontwijkt daarmee niet alleen de stijgende brandstofprijzen, maar zorgt ook nog eens voor een vermindering van 14 ton CO2-uitstoot.