Hond Lizzy overleeft vergiftiging niet: “Ze was al wat ik nog van mijn overleden ouders had...” Wouter Spillebeen

30 november 2019

19u35 0 Gent Lizzy, de negen jaar oude hond van Rita Van Heirseele uit de Steenhuisdreef in Drongen is gestorven door rattengif. “De hond was van mijn ouders tot aan hun overlijden. Ze was het laatste dat ik nog van hen over had.”

Een week geleden gedroeg Lizzy zich ineens vreemd toen Rita thuiskwam. “Normaal is ze altijd heel enthousiast, maar nu was ze stil”, vertelt ze. “Na tien minuten wandelde ze naar boven en viel ze plat op de grond. We zijn met haar naar de dierenarts gegaan, maar die stuurde ons meteen door naar de dierenkliniek in Merelbeke. Daar hebben ze verschillende proeven en onderzoeken uitgevoerd. Ze zeiden dat Lizzy ofwel rattengif had ingenomen, of dat ze een tumor op haar milt had.”

Omdat de hond heel plots ziek was geworden, ging Rita ervanuit dat het over een vergiftiging ging. “Lizzy is drie dagen in Merelbeke gebleven en toen ze thuiskwam, kreeg ze nog medicatie als behandeling voor een vergiftiging met rattengif. Het ging een stuk beter, ze blafte weer en kreeg weer energie. Ook daarom zijn we ervan overtuigd dat ze geen tumor had. Maar vrijdag ging Lizzy weer in shock. Ze was er te erg aan toe en we hebben haar moeten laten inslapen. We hebben er alles aan gedaan om haar te redden, maar het heeft niet mogen zijn.”

Trouw en geliefd

Rita vraagt zich nu af hoe haar hond vergiftigd kon worden. “Wij strooien natuurlijk zelf geen gif, maar twee weken geleden hebben we ook een poes verloren op een rare manier, dus misschien strooit iemand in de buurt wel. Lizzy deed nooit iets verkeerd, maar ze was een waakhond. Ze liep naar het hek en blafte wel eens als iemand voorbijkwam. Er zijn altijd mensen die het daar moeilijk mee hadden.” Rita heeft nu camera’s gehangen om een eventuele gifgooier te betrappen. “Maar het is zoeken naar een speld in een hooiberg”, zucht ze. “Ik weet niet wie zoiets zou doen, maar het is heel laag.”

Het verlies van Lizzy komt hard aan. “Lizzy was een asielhond die door mijn ouders geadopteerd werd. Toen zij vijf jaar geleden overleden zijn, is de hond bij mij gebleven. We zijn grote dierenliefhebbers en hebben verschillende honden. Lizzy was heel trouw. Soms blafte ze eens als iemand binnen kwam bij ons, maar ze bleef altijd rustig. Mijn zoon geeft bokslessen achter ons huis en Lizzy was geliefd bij alle leerlingen die langskwamen. Ze was het laatste dat ik nog overhad van mijn ouders en nu is ze weg.” Aan andere dierenliefhebbers uit de buurt heeft ze een boodschap: “Let op, want er gebeuren dingen in onze buurt die niet normaal zijn.”