Ter Rive zwaar getroffen door coronavirus : Tien overlijdens in

vijf dagen Wouter Spillebeen

08 april 2020

Gent In zorgresidentie Onze Lieve Vrouw Ter Rive in de Sint-Pietersnieuwstraat in Gent

Sint-Pietersnieuwstraat in Gent zijn in vijf dagen tijd tien bewoners overleden door het nieuwe coronavirus. Dat schrijft De Gentenaar. Dertig anderen zitten in quarantaine op hun kamer omdat ze symptomen vertonen.

De situatie in zorgresidentie Ter Rive is snel geëscaleerd. Vorige week waren er nog een vijftal vermoedelijke besmettingen met het coronavirus. Intussen heeft meer dan een derde van de honderd bewoners symptomen van het virus COVID-19. Zij worden zo veel mogelijk afgezonderd van de andere bewoners. Tien van de patiënten zijn in die tijd bezweken. Bewoners en hun familie moesten afscheid nemen via het internet, wat begeleid werd door het zorgverlenend personeel.

Later meer.