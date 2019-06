Home-invasion in Gent: koppel in elkaar geslagen Jeffrey Dujardin

19 juni 2019

17u26 17 Gent In de Frans Spaestraat in Gent is dinsdagavond rond 21 uur een koppel slachtoffer geworden van een gewelddadige home-invasion. Een 51-jarige man en een 46-jarige vrouw raakten daarbij gewond. Het parket van Oost-Vlaanderen is een gerechtelijke onderzoek gestart.

Buurtbewoners zagen hoe dinsdagavond ineens drie politiewagens met sirenes halt hielden aan het appartementsblok. “Meerdere mannen zijn een appartement binnengestormd”, zegt het parket van Oost-Vlaanderen. “Daar werden twee personen aangevallen. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart en er is een onderzoeksrechter aangesteld.” Volgens een bewoner van het gebouw, die anoniem wenst te blijven, zou het drugsgerelateerd zijn. “Het koppel op de benedenverdieping werd volledig in elkaar geslagen”, zegt hij. “Ik had gehoord dat de daders wisten dat er drugs lag en ze daarom binnenvielen.” De twee slachtoffers werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.