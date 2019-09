Hollandse kostuums De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

20 september 2019

Ik vraag me af wanneer er een standbeeld wordt opgericht ter ere van de Gentse Ondernemer. Die houdt moeilijk maar kranig het hoofd boven water, geplaagd door een tot in het absurde veranderende mobiliteit, een drastische afname van parkeerplaatsen voor potentiële klanten en aanslepende wegenwerken. Tel daar de moordende concurrentie van de e-commerce en de waanzinnig hoge Belgische belastingen bij en je weet dat je een expert in survival moet zijn om hier te ondernemen. Moedig verenigen onze lokale neringdoeners zich op de Facebookpagina Gentse Fierheid, richten ze ondernemersplatformen op en investeren ze dagelijks in tijd en goederen om het de Gentse en bezoekende shopper naar de zin te maken. Je zou denken dat de Stad zelf, die daardoor astronomisch hoge parkeergelden en gemeentetaksen van toeristen opstrijkt, dat alles toejuicht. Niet dus. Eerder deze week poseerde schepen van protocol Mieke Van Hecke fier naast haar in het nieuw gestoken stadhuispersoneel. Die mensen hadden net een nieuw kostuum gekregen, op maat gemaakt en duurzaam. Dat zou leuk nieuws geweest zijn, ware het niet dat de Stad de kostuums aangekocht heeft in Nederland. “Dat es in de mensche ulder totte spiekele” zou mijn oma zeggen. “Zijn er dan geen Gentse bedrijven die kostuums leveren”, hoor ik u vragen. “Ja, een hele hoop”, antwoord ik u. Schepen Van Hecke zei dat ze niet anders kon omdat er wijzigingen in het personeelsbestand waren. Het stadhuispersoneel behoort volgens mij tot het stadspersoneel en dus worden wijzigingen in dat personeelsbestand doorgevoerd door het stadsbestuur, waar schepen Van Hecke deel van uitmaakt. Die uitleg is er dus eentje om er vanaf te zijn. Mocht ik een winkel hebben in Gent en de schepen komt binnen, ik zou haar voor haar boodschappen naar Nederland sturen.