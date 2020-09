HOGENT noteert ruim 80 procent meer eerstejaars voor opleiding lager onderwijs Wietske Vos Sabine Van Damme

09 september 2020

15u44 1 Gent Uit voorlopige cijfers blijkt dat voor de HOGENT-opleiding voor onderwijzer tot nu toe maar liefst 82 procent meer eerstejaarsstudenten inschreven dan vorig jaar. Ook de richtingen biomedische laboratoriumtechnologie en interieurvormgeving zitten in de lift.

De opleiding leerkracht lager onderwijs staat bij HOGENT met stip op 1 met een stijging van 82,4 procent. Daarna volgen Interieurvormgeving (54,2%) en biomedische laboratoriumtechnologie (39,7%). Toegepaste informatica (28,6%) en modetechnologie (19,7%) vervolledigen de top vijf van de grootste stijgers.

“Vier van deze vijf zijn te verklaren door corona”, aldus HOGENT-woordvoerder Isabelle Claeys. “We vermoeden dat de coronacrisis vooral heeft duidelijk gemaakt hoe onmisbaar de leerkrachten zijn en hoe dit beroep werkzekerheid biedt. Interieurvorming is misschien een minder evident gevolg, maar we stellen vast dat veel mensen tijdens de lockdown meer tijd hadden om met hun huis en tuin bezig te zijn. Wellicht heeft dit de interesse aangewakkerd.”

Ruim 300 eerstejaars IT

Toegepaste informatica is kwantitatief de grootste stijger bij HOGENT, aldus Claeys: “Daar starten dit jaar meer dan 300 studenten in het eerste jaar. Tijdens de lockdown schakelden veel bedrijven over op afstandswerken met online toepassingen, webshops en dergelijke meer. Dat daar werkzekerheid te vinden is, zal zeker een rol spelen bij de grotere interesse.” Alleen voor de toename bij de moderichting heeft Claeys geen verklaring: “De modesector had het juist moeilijk tijdens de coronacrisis.” Misschien speelde het feit dat er meer tijd was om, behalve met tuinieren en huisinrichting, ook met je kleren bezig te zijn, daar een rol.

“Bovengenoemde cijfers zijn voorlopig”, benadrukt Claeys. “Het inschrijvingsproces draait nog op volle toeren na het infomoment van vorig weekend en er lopen nog campusbezoeken voor de late beslissers en hun ouders.” Absolute cijfers wil HOGENT pas vrijgeven na de grote oktobertelling van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA).

Voorinschrijvingen

HOGENT heeft het grootste marktaandeel van hogeschoolstudenten in Vlaanderen. Dit jaar noteerde de hogeschool 391 voorinschrijvingen, meer dan de jaren ervoor. Vorige jaren telde men respectievelijk 366 (2017), 330 (2018), 305 (2019) voorinschrijvingen. Net als vorig jaar blijft het aantal vooringeschreven eerstejaars die definitief inschrijven, hangen rond de 74 procent. De twee jaren daarvoor was dat ruim 80 procent.

De grootste opleidingen bij HOGENT zijn bedrijfsmanagement, orthopedagogie, toegepaste informatica, vastgoed en agro- & biotechnologie.