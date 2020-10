HOGENT lanceert School of Sports in vernieuwde sporthal aan Sint-Pietersstation Wietske Vos

02 oktober 2020

12u14 0 Gent In haar volledig vernieuwde sporthal achter het Sint-Pietersstation hield Hogeschool Gent op 1 oktober de ‘School of Sports’ boven de doopvont. Dit initiatief moet uitgroeien tot een kennis- , innovatie-, onderzoeks- en leercentrum voor sport.

Koen Goethals, algemeen directeur van HOGENT, opende gisteren officieel de gloednieuwe, moderne sporthal aan de noordelijke ingang van de campus Schoonmeersen (ingang Sint-Denijslaan). Hij deed dit samen met burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld), schepen van sport en economie Sofie Bracke (Open Vld) en schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Tegelijk kondigde Goethals een initiatief aan dat de naam ‘School of Sports’ meekreeg: “Momenteel zijn er volop proefprojecten bezig, die tegen 2024 moeten uitmonden in de School of Sports”, aldus Goethals. “Bedoeling is een referentiepunt te worden voor het leer- en onderzoeksdomein sport in Vlaanderen, uniek in zijn werking en maatschappelijk geëngageerd. Het gaat over de uitbouw van sportopleidingen, over de bewustmaking en activering rond sport, over de sociale dimensie van sport en over ondernemerschap. Sport kan een katalysator zijn binnen veel domeinen”.

Multidisciplinair

Goethals ziet de School of Sports ook als multidisciplinair centrum, dat zal samenwerken met HOGENT-opleidingen als mode en textiel, voeding- en dieetkunde, kmo-, retail- en logistiek management en sociaal werk. Dit academiejaar zal vooral gebruikt worden als studie- en experimenteerfase, met bevragingen, pilootprojecten en consultatierondes met stakeholders. Een van de pilootprojecten is de fitness, die door studenten LO en bewegingsrecreatie wordt uitgebaat op maandag- en donderdagavond. Vanaf september 2021 wordt de werking stapsgewijs uitgebouwd.

Ondertussen is het nieuwe sportcomplex, een renovatie van het bestaande gebouw én een nieuwe sporthal, al operationeel. Het omvat drie polyvalente hallen voor basketbal, minivoetbal, zaalvoetbal, handbal, volleybal, badminton en tennis. Daarnaast zijn er een powerzaal, twee parketzalen voor dans en vechtsporten, een turnzaal, een spinningstudio en een fitness met personal training room en cardiokrachtfitness. Buiten liggen terreinen voor tennis en basketbal, een atletiekpiste, een kunstgrasterrein en een verspringbak. Na het sporten iets drinken kan in de sportbar ‘Bar Vital’.

Het bouwproject kostte in totaal bijna 4 miljoen euro, inclusief de aanleg van de buitenterreinen. HOGENT, de Vlaamse overheid, de stad Gent, Sport Vlaanderen en Voetbal Vlaanderen zorgden voor de financiering.

Ook externen kunnen gebruik maken van de infrastructuur. Daarnaast is het de bedoeling de ruimtes open te stellen voor buurtinitiatieven. “Dit past volledig in onze filosofie van ruimte delen en zo efficiënt mogelijk benutten voor zoveel mogelijk mensen”, aldus burgemeester De Clercq. (Scroll verder onder de foto voor een video-impressie).

