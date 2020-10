HOGENT lanceert lokaal brood bij 30 bakkers in Vlaanderen Wietske Vos

12 oktober 2020

15u58 1 Gent Vanaf 17 oktober, tijdens de Week van de Ambachtelijke Bakker, vind je bij 30 warme bakkers in Vlaanderen een ‘korte-ketenbrood’, gemaakt van lokaal geteelde granen. Ook onderzoekers van het HOGENT-project LOKAALBROOD speelden een belangrijke rol bij dit initiatief.

De term ‘korte keten’ verwijst naar (voedings)producten die lokaal geteeld zijn en met een minimum aan tussenschakels aan de consument worden aangeboden. Veel producten – van groenten en fruit tot zuivel en vlees – zijn in korte keten verkrijgbaar, maar dat geldt niet voor brood.

Dat korte-ketenbrood bij ons bijna niet te verkrijgen is, heeft onder meer te maken met het complexe bereidingsproces van brood. Bovendien hielden sinds het midden van vorige eeuw veel landbouwers in Vlaanderen op met verbouwen van bakgraan, onder druk van buitenlandse concurrentie en de daarmee gepaard gaande prijzenslag. Niettemin nam de voorbije jaren bij nogal wat bakkers de interesse weer toe om aan de slag te gaan met lokaal geteelde granen. Steeds meer consumenten vragen naar duurzaam brood op basis van lokale teelt en verwerking.

4 initiatieven

De HOGENT-onderzoekers van het project LOKAALBROOD bestudeerden de succesfactoren voor een korte- ketenbrood. De theorie wordt nu in de praktijk gebracht met de opstart van 4 lokale initiatieven inzake korte-ketenbrood. Die initiatieven bestaan samen uit 7 landbouwers, 4 maalderijen en 30 ambachtelijke bakkers.

Het samenwerkingsverband resulteerde in vier broden met een eigen identiteit, die op ambachtelijke wijze gemaakt zijn, met respect voor milieu en landbouwer en boordevol smaak: Zuver-brood wordt gemaakt van tarwe geteeld in West-Vlaanderen, het Pajotterke komt uit het Pajottenland, Dyckbrood is brood uit het Meetjesland en Ons Brood kwam tot stand in de omgeving van Aalst.

Een lijst van deelnemende bakkers vind je via de website van LOKAALBROOD