HOGENT installeert tracingsysteem met QR-codes Wietske Vos

16 september 2020

18u04 0 Gent Hogeschool Gent start met een eigen contactopsporingssysteem, waarbij studenten zich vóór de les met hun gsm kunnen aanmelden door een QR-code in te lezen. De gegevens over de plek en het tijdstip waar de student was, worden volledig anoniem opgeslagen. Het systeem is niet verplicht.

Doel van het tracingsysteem ‘Savitas QR’ is om op strategische plaatsen op 11 campussen en in 27 gebouwen plakkers met QR-codes aan te brengen. Woordvoerder Isabelle Claeys: “De plaatsen waar de kans op fysiek contact het grootst is, krijgen voorrang en worden eerst ‘geplakt’. Het gaat dan over laboratoria en practicalokalen. De andere locaties volgen later. Vanmiddag zijn we gestart met het aanbrengen van de eerste stickers in gebouw T van campus Schoonmeersen.”

Anoniem en niet verplicht

Studenten, medewerkers of derden die de HOGENT-gebouwen betreden, kunnen de QR-code scannen. Als iemand besmet blijkt te zijn, ontvangt hij of zij een autorisatiecode van de dienst Preventie. Daarmee worden anderen anoniem geïnformeerd. Gebruik van het systeem is niet verplicht, waardoor de kracht ervan afhankelijk is van de goodwill van studenten en medewerkers. Het is wel gebruiksvriendelijk: een account aanmaken of registratie is niet nodig.

HOGENT zou de eerste instelling voor hoger onderwijs zijn die dit tracing systeem installeert.