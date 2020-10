HOGENT geeft aftrap proclamatie-avonden in Ghelamco Wietske Vos

12 oktober 2020

20u42 0 Gent HOGENT wil zijn studenten die in juni afstudeerden, ondanks corona een blijvende herinnering meegeven, en is daar met glans in geslaagd. Met 2 – naar COVID-normen – spetterende shows in Ghelamco Arena kregen ruim 800 afgestudeerden deze avond hun diploma. Om 18 uur vond de eerste show plaats, om 20.30 uur de tweede. En zo volgen er nog 6, verspreid over 3 avonden.

“Dicht bij elkaar staan mag niet, de afstudeercaps in de lucht gooien ook niet, wel voor de foto zwaaien met je hoedje, een gekke bek trekken of met je achterwerk schudden. Doe maar!” Woordvoerster Isabelle Claeys, die de avond aan elkaar praatte, hield er de sfeer in en riep de aanwezige studenten op om binnen de coronamaatregelen toch eens gek te doen voor de foto.

Ongeveer 1.200 aanwezigen waren er in de Ghelamco vandaag om 18 uur: meer dan 400 studenten, hun ouders, en medewerkers en docenten van HOGENT. Het eerst waren het postgraduaat geo-ICT, de bachelor en het postgraduaat vastgoed, en de bachelors houttechnologie, chemie en elektromechanica aan de beurt. Later vanavond en de komende avonden volgen de andere richtingen.

(Lees verder onder de foto’s)

HOGENT in witte stoeltjes

De studenten zaten vooraan op de blauwe klapstoeltjes in de tribunes aan de ene kant van de arena, netjes met enkele stoelen tussen hen in. Achter hen zaten de ouders. Aan de overkant van het stadion, waar normaal in witte stoeltjes de naam KAA GENT in de tribune te lezen is, stond nu HOGENT geschreven.

Elke afstudeerrichting werd eerst toegesproken door een van de docenten of de coördinator, die vervolgens alle namen van de geslaagden opnoemde. Studenten die hun naam hoorden, zetten hun afstudeerhoedje op, gingen rechtop staan en kregen hun ‘moment of fame’ op de grote projectieschermen aan weerszijden van het stadion. Dit alles werd ondersteund door presentatrice Isabelle Claeys en dj Neon aka Stijn D’hont.

(Lees verder onder de video’s)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Tot in de puntjes voorbereid

Om het coronaproof te houden, bereidde HOGENT deze events tot in de puntjes voor. De hogeschool werkte daarvoor samen met SafeEvent.be, dat zich specialiseert in advies over en de organisatie van coronaproof evenementen. Iedere afgestudeerde kreeg een persoonlijk ticket en mocht niet meer dan 2 personen meebrengen naar de proclamatie. Wie er niet bij kon zijn, kon het evenement volgen via livestream. En van een receptie kon helaas geen sprake zijn: de studenten kregen wel bubbels mee naar huis.

Via de 8 shows proclameert HOGENT in totaal 50 bacheloropleiden, graduaten, postgraduaten en banaba’s. De verwachte opkomst voor alle avonden samen is 7.100 personen.