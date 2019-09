HOGENT-directeur stelt nut associaties in vraag Yannick De Spiegeleir

25 september 2019

20u20 0 Gent In zijn openingsspeech bij de start van het nieuwe academiejaar heeft Koen Goethals, algemeen directeur van HOGENT, kritische bedenkingen geuit bij het bestaan van de associaties tussen verschillende universiteiten en hogescholen. “Op bepaalde vlakken werken de associaties eerder begrenzend, dan inspirerend.”

De associaties koppelen de hogescholen en universiteiten in samenwerkingsverbanden. Zo werkt de HOGENT samen met de UGent, net zoals de KU Leuven en hogeschool Odisee dat doen. Goethals ziet het nut niet in van die barrière. “Voor heel wat opleidingen slaan we beter de handen in elkaar, werken we beter collegiaal en elkaar ondersteunend; met respect voor elkaars eigenheid en wortels. Hier moet verzuiling of corporatisme regionaal kunnen overstegen worden”, verwijst de algemene directeur naar de bestaande associaties. “De associaties remmen de samenwerking af tussen instellingen die niet tot dezelfde associatie behoren, maar wel dicht bij elkaar liggen.”