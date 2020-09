HOGENT biedt opleiding informatica voor het eerst volledig online aan Wietske Vos

09 september 2020

16u53 3 Gent Vanaf dit jaar kunnen HOGENT-studenten toegepaste informatica de opleiding volledig doorlopen zonder een stap op de campus te zetten. De hogeschool biedt deze richting voor het eerst volledig online aan met de oprichting van een online campus.

Vanaf dit academiejaar kunnen studenten toegepaste informatica aan HOGENT hun studie op drie verschillende manieren volgen: door fysiek les te volgen op de campus, via afstandsonderwijs (bedoeld voor werkstudenten) en via de nieuwe online campus. Dit laatste houdt in dat ze de opleiding volledig online kunnen volgen en niet verplicht zijn op de campus aanwezig te zijn. De student kan zelf kiezen welk format hem of haar het beste ligt. Ook reeds ingeschreven studenten krijgen nog de keuze.

A ltijd online les volgen

“Door de lockdown hebben we snel veel geleerd over online lesgeven”, vertelt Chantal Teerlinck, lector toegepaste informatica aan HOGENT. “Dat verliep allemaal heel vlot: we deelden alle info en de studenten waren ook mee. Bij de evaluatie daarvan verwachtten we dat studenten blij zouden zijn in september weer naar de campus te kunnen komen, maar een groot aantal gaf aan eigenlijk altijd wel via dit systeem te willen les volgen.”

Toch was HOGENT niet direct van plan dit te organiseren, tot de inschrijvingen voor de online infodag van vorig weekend begonnen binnen te lopen. Teerlinck: “Het aantal inschrijvingen voor de sessie ‘afstandsleren’ swingde echt de pan uit, echt ongelooflijk. Wat bleek? Veel studenten hadden eigenlijk een sessie over ‘online leren’ verwacht. Dit in tegenstelling tot afstandsleren, bedoeld voor werkstudenten, waarbij je op je eigen tempo kunt leren met vaste contactmomenten. Maar we konden er dus niet naast kijken: de interesse voor online leren is groot. Dit overtuigde ons om de online campus in de steigers te zetten.”

Nieuwe doelgroep

Wie les volgt via de online campus, moet wel op tijd zijn bed uit, benadrukt Teerlinck: “Er is geen sprake van leren op eigen tempo: je volgt een vast uurrooster, met een vast stramien. Alleen kun je alles vanuit thuis online volgen in plaats van live op de campus.”

HOGENT hoopt met de online campus een nieuwe doelgroep aan te spreken. “Er is zoveel vraag naar goede IT’ers, dat bedrijven ons vragen wat we ondernemen om meer studenten aan te trekken”, aldus Teerlinck. “Wel, dit is een manier. We hopen hiermee studenten die afgelegen wonen en zich geen kot kunnen permitteren, en ook minder mobiele studenten over de streep te trekken.”

Hoeveel studenten reeds intekenden op de online campus, is nog niet bekend.