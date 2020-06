Hoezo geen Gentse Feesten? ‘Pierke-koenferaanse’ gaat gewoon door

Erik De Troyer

05 juni 2020

20u41 0 Gent We moeten het deze zomer zonder Gentse Feesten stellen maar dat wil niet zeggen dat er niets zal gebeuren. De show van Pierke Pierlala in het Lakenmetershuis op de Vrijdagmarkt gaat gewoon door. “Acht voorstellingen voor telkens 30 man, we gaan er al zeker niet rijk door worden”, lacht ‘Pierke’ Luk De Bruyker.

De politieke satire van Pierke was al enkele jaren geen vaste waarde meer tijdens de Gentse Feesten. Het zogenaamde ‘Spelleke van drei kluite’ komt enkel nog samen als ze daar zin in hebben: voor ludiek protest over het circulatieplan bijvoorbeeld, of voor satire over de gemeenteraadsverkiezingen.

“Er viel dit jaar weer wat te vertellen”, legt De Bruyker uit. “We wisten al tijdens de coronacrisis dat we de show zeker zouden spelen. Het wordt een ouderwetse ‘Koenferaanse’ maar we moeten door corona wel maatregelen nemen. In plaats van 150 kunnen we nu 30 mensen toelaten. We zullen ook extra streng zijn. We laten bubbels van maximaal 2 personen toe. Al dat gedoe met bubbels van tien personen, daar zijn we tegen. We moeten denken aan ons publiek met een gemiddelde leeftijd van 97 jaar”, lacht De Bruyker. “We lachen er nu mee maar we nemen de situatie ook echt ernstig. Tickets kunnen alleen via de website besteld worden en we zorgen voor geen menselijk contact. Ook tussen de acteurs zal er zo weinig mogelijk contact zijn. Het wordt de stoutste maar ook de veiligste show van de Gentse Feesten.” Voorlopig is het ook wel de enige. “Toch denk ik dat er wel wat te beleven zal vallen tijdens die periode. De restaurants zullen goed draaien en ik verwacht toch ook wel wat kleine straatanimatie.”

Toyboy

Aan onderwerpen geen gebrek. “We zullen het hebben over de nieuwe ‘toyboy’ van de sossen die in Gent komt wonen, de Drugse Puurt, Hafsa Hopsasa en de muilband van ‘Maffiaske de Sjirp’. Als er ‘politiekers’ naar de show komen gaan ze wel direct in quarantaine. We hebben kisten van Lombardije naar Gent laten komen om ze de hele show lang in vast te zetten”, belooft Luk. “Wat we zeker niet gaan doen is het alleen over corona hebben. Daar hebben we de voorbije maanden wel genoeg van gehoord en gezien.”

In totaal zullen dus maar 240 toeschouwers binnen kunnen. Tickets bestellen kan enkel door een mail te sturen naar pierlalacorona@hotmail.com