Hoeve Lootens in Wondelgem annuleert alle activiteiten Sabine Van Damme

29 juli 2020

12u05 0 Gent Nu corona weer opspeelt, en de maatregelen weer zijn aangeschroefd, worden steeds mee activiteiten geannuleerd. Zo ook bij Hoeve Lootens in Wondelgem.

Daar stond dit weekend het Boomgaardcafé op het programma, en op 5 en 6 september de Drieskensfeesten. Alles is afgelast, na veel wikken en wegen. “De essentie van onze activiteiten is altijd ontmoeting geweest, in de geest van Octaaf en Maria (de laatste echte bewoners van de Hoeve, nvdr)”klinkt het bij de Raad van Bestuur. “Gezellig samen, met een drankje in de hand, keuvelen in de boomgaard. En net dat is onmogelijk geworden in de huidige omstandigheden. We hopen op begrip en kijken vol verwachting en vertrouwen uit naar 2021, waarin we elkaar gezond en wel kunnen terugzien op de mooie hoeve.”