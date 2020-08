Hoe zwaargetroffen woonzorgcentra zich voorbereidden op tweede golf: “De menselijke kant van het verhaal is grotendeels vergeten in de eerste fase” Jill Dhondt

19 augustus 2020

11u45 3 Gent De woonzorgcentra Ter Rive in het centrum van Gent en De Mey in Wachtebeke werden zwaar getroffen in de eerste golf van de coronacrisis. De tweede golf kwam sneller dan verwacht, maar de rusthuizen bleken klaar. Tot nu toe werd er in geen van beide rusthuizen nieuwe besmettingen vastgesteld bij de bewoners of het personeel. Hoe hebben ze zich voorbereid op de tweede golf? En wat hebben ze geleerd uit de eerste?

Wachtebeke was de zwaarst getroffen gemeente van Oost-Vlaanderen tijdens de eerste golf. Dat was vooral te wijten aan het woonzorgcentrum De Mey, waar op een bepaald moment 70 procent van zowel personeel als bewoners positief testte. Het rusthuis werd in twee delen opgedeeld: een deel dat positief testte en een deel dat negatief testte. Een paar maanden later werd dat onderscheid weer opgegeven, maar het personeel en de directie bleven alert. Ze bereidden zich volop voor op de veelbesproken tweede golf. “We hebben een ruime stock aangelegd zodat er steeds voldoende materiaal aanwezig is”, zegt Rudy Van Cronenburg, burgemeester van Wachtebeke. “Daarnaast hebben we voortdurend opleidingen geven aan het personeel, zodat niemands aandacht zou verslappen .”

Naast materiaal en opleidingen, werd in voorbereiding op de tweede golf veel meer ingezet op welzijn. “De menselijke kant van het verhaal is grotendeels vergeten in de eerste fase. Op het hoogtepunt van de crisis hebben we de hulp gekregen van een crisismanager en die heeft schitterend werk geleverd. Veel personeelsleden zagen het niet meer zitten doordat er zodanig veel besmettingen waren, maar die man heeft hen terug kunnen oppeppen. Het is heel belangrijk dat we onze zorgverleners blijven motiveren, en duidelijk maken hoe hard we hen waarderen. Er werd geklapt voor het ziekenhuispersoneel, maar de zorgverleners in onze rusthuizen leveren minstens even belangrijk werk. Zonder hen stort het als een kaartenhuisje in elkaar.”

Zelfde mindset als eerste golf

In het woonzorgcentrum Ter Rive aan het Sint-Pietersplein was op een bepaald moment tussen de 50 en 60 procent van de bewoners en het personeel besmet geraakt. Bewoners en hun familie moesten afscheid nemen via het internet, begeleid door het zorgverlenend personeel. “De angst zat er serieus in”, zegt algemeen directeur Geert Polfliet. “Vooral het personeel was bang om de bewoners te besmetten of zelf ziek te worden. Het heeft daarom lang geduurd voor we de maatregelen terug versoepelden.”

De tweede golf kwam sneller dan gedacht. Hoe heeft het Gentse rusthuis zich voorbereid, wetend wat er achter zich lag? “Onze houding is eigenlijk niet anders dan ervoor. Het verschil is dat we nu voldoende beschermingsmiddelen hebben en dat we mogen testen, dat was tijdens de eerste golf niet het geval. We zijn enorm alert en volgen de maatregelen strikt na, strikter dan de overheid ze voorschrijft. De bewoners mogen deze keer wel bezoek ontvangen, maar we proberen dat toch te beperken en zo veilig mogelijk te organiseren. Dat stuit hier en daar op kritiek van de familie, maar het is beter dan geen bezoek.” De strenge aanpak loont echter: tot nu toe werden geen nieuwe besmettingen vastgesteld in Ter Rive bij de bewoners of het personeel. “Het loopt vrij goed, hout vasthouden dat het zo blijft.”