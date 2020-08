Hoe zou het nog zijn met de Mathildisklok? “Als het echt niet anders kan, moeten we akkoord gaan met dat gedrocht van een klokkenstoel”

Gent

In 2008 was ze afgewerkt: de Mathildisklok. Een nieuwe klok, geschonken aan de stad door de Beiaardkring. Ze zou de beiaard in het Belfort vervolledigen met een lage mi. Maar de Belforttoren is te onstabiel om de zware klok erin op te hangen, en de Beiaardkring vond de betonnen klokkenstoel aan het Braunplein te lelijk voor de nieuwe klok. Nu zouden ze – als het echt moet – toch plooien.