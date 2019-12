Hoe proper is Gent, en wat moet beter? Laat het zelf weten. Sabine Van Damme

19 december 2019

12u01 5 Gent De stad wil graag weten wat de Gentenaars zelf vinden over de netheid van Gent. Waar ligt het vuil? Wat kan beter? Laat het zelf weten, met enkele muisklikken. Het duurt 8 minuten.

De stad Gent heeft een online enquête gelanceerd om Gentenaars te bevragen over de openbare netheid en IVAGO. Iedereen kan dus zijn mening geven. De resultaten van deze enquête zullen dienen om bij te sturen waar dat nodig blijkt. Het is dus dé ultieme kans om zelf mee te bepalen wat beter moet in onze stad. Wat zijn de verbeterpunten, persoonlijke prioriteiten, waardering van de huidige dienstverlening? Hoe doet IVAGO het? Wat niet zal veranderen door de enquête, is wat al beslist is. De verhoging van de zakken voor het restafval, of de fluo-groene kleur van de nieuwe zakken, daarover worden geen vragen gesteld.

Laat u horen, en wel via deze link. De enquête invullen kan tot 19 januari.

