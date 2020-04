Hoe de coronacrisis culturen samenbrengt: Turkse gemeenschap organiseert zich onder ‘#burgerplicht’ Sabine Van Damme

08 april 2020

10u46 0 Gent Het viel de voorbije weken al op dat heel wat mensen eten, bloemen en mondmaskers schenken aan ziekenhuizen en andere zorgverleners. Heel wat van die voedselleveranciers blijken Gentenaars van Turkse origine. En dat is geen toeval. “We hebben onze gemeenschap opgeroepen om te helpen waar ze kunnen, onder de hastag ‘#burgerplicht’”, zegt gastro-enteroloog Ercan Cesmeli. “We moeten hier allemaal samen door.”

“Wij zijn – na de West-Vlamingen – de grootste minderheidsgroep in Gent”, zegt Ercan Cesmeli. Hij is dokter in het Sint-Lucasziekenhuis. “Er zijn zowat 25.000 Gentenaars met Turkse roots. Binnen onze gemeenschap overheerst een gevoel van solidariteit. Heel wat Turkse ondernemers voelen de nood om een actieve rol op te nemen in de aanpak van deze crisis. Vanuit die wil is een spontane brainstorm tot stand gekomen over manieren waarop de krachten gebundeld kunnen worden om alle mensen in de zorgsector, de hulpdiensten, slachtoffers en mensen wiens werk vandaag belangrijker dan ooit is, te ondersteunen. Vanuit het besef dat we als gemeenschap in Gent sterk staan én zowel over de man- en vrouwkracht, knowhow, als de mogelijkheden beschikken om een positieve bijdrage te leveren in deze crisis, is ‘#burgerplicht’ ontstaan. Ook de moskeeën hebben opgeroepen om mee te doen.”

Naaigroep en Turkse lekkernijen

Onder #burgerplicht worden alle initiatieven binnen de brede Turkse gemeenschap gebundeld en op elkaar afgestemd en worden burgers uit de achterban aangesproken om zich te engageren. Met #burgerplicht willen de Turkse Gentenaars expliciet verdergaan dan het tonen van solidariteit. “We ondersteunen ten volle de andere burgerinitiatieven die in Gent en Vlaanderen worden genomen, maar we zien onze kracht veeleer in het praktisch organiseren van solidariteit”, zegt Cesmeli. “Dus werd er een naaigroep opgericht, Snit en Naad, die mondmaskers maakt. Vanuit Dekenij Sleepstraat werd The Citizen Gear opgericht, waarmee het verzorgend personeel, de hulpdiensten en andere risicowerkers gratis voorzien worden van gezonde voeding en Turkse lekkernijen.”

Het coronavirus treft iedereen, het maakt geen onderscheid tussen kleur en religie Ercan Cesmeli

Ook hulpbehoevende Gentenaars worden niet vergeten. “Vrijwilligers brengen in kaart wie waaraan nood heeft en bieden praktische ondersteuning, zoals telefonisch contact opnemen voor een babbel, een maaltijd aan huis leveren, en meer. Dit initiatief zal ook bestaande organisaties die instaan voor noodhulp extra ondersteunen. Vanuit ons enthousiasme om écht wat voor de medemens te betekenen en de helden in de vuurlinie een hart onder de riem te steken, is de motor van onze actie beginnen draaien. Ondertussen zitten we op kruissnelheid en zijn we hoopvol dat we in de race tegen dit virus aan het langste eind zullen trekken.”

Zo komt het dus dat de Turkse Gentenaars, die altijd gastvrij zijn, maar nooit echt op de voorgrond treden, dat nu wel doen. “Dit virus treft iedereen, het maakt geen onderscheid tussen kleur en religie”, aldus Cesmeli. “We staan er samen voor, we moeten er samen door.” Of hoe de coronacrisis ook mooie kanten heeft, en plots culturen samenbrengt die voordien vooral vreedzaam naast elkaar bestonden.

Meer over Ercan Cesmeli