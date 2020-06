Hoe aanlokkelijk ook...zwemmen aan het Houtdok is en blijft verboden Erik De Troyer

15 juni 2020

16u13 0 Gent Het mooie weer van de voorbije weken lokt heel wat volk naar het Houtdok. Daar werd het nieuwe park langs het water ingehuldigd en dat valt duidelijk in de smaak. Maar hoe aanlokkelijk het water er ook uitziet, zwemmen is en blijft er verboden...al heeft nog niet iedereen dat begrepen.

Gemeenteraadslid Sarah Matthieu (Groen) informeerde eerder deze week naar de mogelijkheid om daar te zwemmen. Schepen Filip Watteeuw benadrukte nog eens dat zwemmen er verboden is.

“Anno 2020 is de kwaliteit van onze binnenwateren nog steeds bedroevend. Dit komt door de aanvoer van ‘vuil‘ water van buiten Gent, resterende lozingspunten en overstorten van rioleringen en de aanwezige historische bodemvervuiling.”, aldus Watteeuw. “ Door jarenlange industriële activiteit is het slib in het Houtdok ernstig vervuild. Deze vervuiling hypothekeert het gebruik van dit dok als zwemwater. Bovendien is het Houtdok als bevaarbare waterloop geklasseerd, net als de meeste rivieren en kanalen. Ook om die reden mag men er niet zwemmen.”

De stad is ook zelf niet bevoegd over het water van het Houtdok dat officieel in beheer van de Vlaamse Waterweg is. Die instantie heeft al aangegeven dat er voor het Houtdok nog geen plannen zijn om zwemmen toe te laten. Kajakken, kanoën en andere sporten waarvoor men niet voortdurend het water in moet, kunnen dan weer wel.

Of er ooit op die plek gezwommen zal kunnen worden is nog maar de vraag. De Vlaamse Waterweg liet alvast boodschappen aanbrengen langs de waterkant om duidelijk te maken dat zwemmen er verboden is. Er hangt zelfs een mogelijke GAS-boete tot 350 euro aan vast.