Hittegolf: waar naartoe in Gent om het hoofd koel te houden (en meteen ook de geest te voeden) Sabine Van Damme

10 augustus 2020

13u56 2 Gent Het is warm. Iedereen is op zoek naar afkoeling. De Blaarmeersen is volzet en de kust is momenteel ook niet de gezelligste plek. Maar waar dan wel naartoe in Gent? Er zijn wel degelijk plekken waar het een aangename 23 graden, of zelfs minder, is en waar je meteen ook nog een beetje aan cultuur kan doen – voor de overheid die helemaal de nek omwringt. Enkele tips.

Lights on Van Eyck

Het pronkstuk van het Van Eyckjaar is dan wel redelijk in het water gevallen – de tentoonstelling in het MSK van de grootste collectie Van Eyck-kunstwerken ooit moest sluiten en de werken zijn intussen terug naar hun eigenaars in verschillende landen gestuurd – maar de stad probeert te redden wat er te redden valt. En dus is er onder meer nog de tentoonstelling Lights on Van Eyck. Dat is een lichtfestival-achtige vertoning van bewerkte Van Eyck-stukken. Maar het grootste voordeel is: die Lights on Van Eyck gaat door in de Sint-Niklaaskerk, kant Korenmarkt. En in die kerk wordt het nooit warmer dan een aangename 23 graden. Voor wie van buiten komt voelt dat vandaag zelfs een beetje koud aan. Maar laat dat vooral geen reden zijn om niet te gaan.

Baracita

Baracita is meer dan een populaire zomerbar. Eigenlijk was het opzet – nog meer dan een pop up-café – vooral steun aan de cultuursector. Binnen in het ICC staan tal van artiesten geprogrammeerd. Zo is er op 15 augustus Jan Jaap Van der Wal met zijn voorstelling Huidhonger. De dag erna is er Lieven Tavernier. Han Solo komt op 22 augustus en op 23 augustus is er de ravissante Mareille Labohm. Dat en nog veel meer gaat allemaal door in het ICC, een congreszaal zonder ramen, wat vandaag garant staat voor een koele ruimte. Verfrissend voor lichaam en geest. Het volledige programma staat hier.

Duivelsteen

In het Geeraard de Duivelsteen in het stadscentrum is momenteel ‘Broei’ aan de gang. Dat klinkt als broeierig warm, maar dat klopt niet. In deze burcht blijft het gegarandeerd heerlijk fris, rond de 20 graden, nooit meer. Broei organiseert workshops voor 16 tot 26-jarigen en richt zich dus vooral op de jeugd.

Bookz & Booze

Winkels met airco vind je overal in de stad, maar niet overal is het concept even leuk als bij Bookz & Booze in de Hoogpoort 35. Boeken in de meest gevarieerde categorieën, met bijhorende drank, en de bevlogen uitleg van bezieler Ief Stuyvaert krijg je er zomaar gratis bij. Niet moeilijk dat de helft van de klanten blijft plakken op het bijhorende terras. Daar is het wél warm, maar van de boeken en de drank die je er vond kan je wel thuis genieten, op voorwaarde dan dat je een frisse kelder hebt. Of een zwembad. Of gewoon goed tegen de warmte kan. Als we dan toch aan ‘staycation’ doen, kunnen we net zo goed de lokale middenstand steunen.