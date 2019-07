Hitte ontregelt mengpanelen en techniek: optredens haperen Sabine Van Damme

25 juli 2019

20u11 1 Gent Meerdere artiesten ondervonden hinder door de extreme hitte. Zowel op het Veerleplein als op Polé Polé haperden de optredens omdat de techniek het liet afweten.

Een podium in volle zon is voor de artiesten niet aangenaam, maar ook de techniek kan niet tegen de hitte die we donderdag te verduren kregen. Het optreden van The Ad Hoc Band XL werd om 19.45 uur onderbroken omdat de techniek oververhit raakte. Er zat niks anders op dan de toestellen een kwartier te laten afkoelen. Mengpanelen vielen uit, en het signaal viel weg. Ook op Polé Polé viel het geluid van Gloria Boateng geregeld weg.