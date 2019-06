Hitte doet (pas aangelegde) asfalt in Hoogpoort smelten Yannick De Spiegeleir & Sabine Van Damme

29 juni 2019

18u58 1 Gent Het was een opmerkelijk beeld vandaag in de Hoogpoort. De asfalt die de afgelopen dagen gegoten werd om losliggende stenen te vervangen, begon te smelten door de verzengende hitte.

Enkele stukken bleven zelfs hangen aan de zolen van voorbijgangers. Om het euvel te verhelpen werd zand gestrooid over het pas gegoten asfalt. De handelaars in de straat stellen de slechte staat van de centrumstraat al langer aan de kaak: de natuurstenen kunnen de passage van vracht- en bestelwagens die nog steeds door de straten rijden niet aan. Eerder bevestigde schepen Filip Watteeuw al aan onze krant dat een grondige heraanleg op de planning staat.

Ook elders in de stad was het puffen geblazen. Zo deelden de rederijen paraplu’s uit om de toeristen die gebruikmaken van hun boten te beschermen tegen de loden zon. “Normaal gebruiken we die enkel als het regent, maar elke verkoeling is nu welkom. We merken ook dat minder mensen gebruikmaken van onze bootjes, normaal is het veel drukker op zaterdag”, zegt Ginette van rederij de Gentenaer.