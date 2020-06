Historische dakbalken van het Groot Vleeshuis worden onderzocht Sabine Van Damme

11 juni 2020

15u57 0 Gent Voor de plannen worden opgemaakt voor een grondige renovatie van het Groot Vleeshuis aan de Groentemarkt, wordt een onderzoek gedaan naar de staat en de geschiedenis van het gebouw. Dat gebeurt onder meer met boringen in de historische dakbalken. Het Vleeshuis heeft immers nog veel geheimen.

Het gebouw zoals het er nu staat, is er al 600 jaar. Maar voordien zou er een kapel in het gebouw gezeten hebben. Daarover is weinig bekend. Momenteel zijn onderzoeken aan de gang in het Groot Vleeshuis. Die moeten een betere kijk geven op de bouwfysische toestand van het gebouw, maar ook op de historiek ervan. Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de houten dakstructuur, maar ook naar de opbouw en de afwerking van de buitenmuren. De conclusies uit het onderzoek zullen de basis vormen van een groot restauratiedossier, dat na de werken wordt opgemaakt. Het onderzoek zal zorgen voor een gedetailleerd overzicht van de huidige toestand van het gebouw en zal aantonen waar restauratie noodzakelijk is, en welke omvang de toekomstige werken zullen hebben.

Er wordt hoofdzakelijk gekeken naar de houten dakstructuur. Aan de hand van 1.200 meetpunten wordt gezocht naar de zwakke plekken, die veroorzaakt kunnen zijn door bijvoorbeeld houtworm of schimmel. Die gegevens geven niet enkel inzicht in de bewaringstoestand van het hout, maar ook in de noodzaak en de omvang van een herstelling, en de technieken die daarvoor best gebruikt worden. Door een jaarringenonderzoek in het hout van de dakstructuur zal ook meer bekend raken over de ouderdom van de constructie en de geschiedenis van het gebouw.

Tot slot wordt ook gekeken naar de staat van de muren. Er wordt niet enkel een analyse gemaakt vavn de gebruikte mortel en het vocht- en zoutgehalte in de muren, maar ook naar de ‘samenhang’ van de muren. Zo wil men uitsluiten dat er ook structurele problemen zijn.