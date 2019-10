Exclusief voor abonnees Hip het najaar in met deze kledingwinkels uit onze provincie Onze acht adressen om je garderobe voor het najaar aan te vullen Sabine Van Damme Nele Dooms Joris Vergauwen Ronny De Coster Anthony Statius en Rutger Lievens

12 oktober 2019

09u00

Bron: Oost-Vlaanderen 0 Gent Het is officieel herfst en dat wil zeggen: tijd voor een paar nieuwe outfits. Onder het motto ‘shop lokaal’ zetten wij acht winkels uit onze provincie in de kijker. Van slow fashion tot duurzame kledij en van stijlvolle kostuums voor heren tot Scandinavische topmerken: tijd om die herfstgarderobe aan te vullen.

Suite (Gent)

Lut Soens en haar zaak Suite in de Hoogpoort zijn een beetje een verborgen parel in Gent. “Ik bracht al ‘slow fashion’ nog voor die term bestond", lacht ze. “Mijn assortiment bestaat voor meer dan negentig procent uit creaties van Belgische ontwerpers en dat was al van bij het begin een bewuste keuze. Daar zijn grote namen bij, zoals Stephan Schneider, Tim Van Steenbergen en Jean-Paul Knott, maar ik geef ook beginnelingen een kans. Daardoor zijn er elk seizoen wel een paar ‘risico’s’ bij. Ik verkoop alleen waar ik zelf achter sta. Dat zijn niet altijd de meest evidente zaken, maar het zijn vooral ook kleren die je niet online kan shoppen. Ik verkoop kledij van kwalitatieve stoffen en met speciale snit, die moet je echt passen voor je ze koopt.” Suite is gesloten op zondag en maandag, de andere dagen open van 11 tot 18.30 uur, met op dinsdag, woensdag en donderdag een middagpauze van 12.30 tot 13.30 uur.

Suite, Hoogpoort 59, 9000 Gent

www.suite-gent.be, ook te vinden op Facebook en Instagram

