Hinder op E17 vanaf maandag: onderhoudswerken tussen Zwijnaarde en Destelbergen Yannick De Spiegeleir

16 juni 2019

11u48 35 Gent Op de E17 tussen Zwijnaarde en Destelbergen start een aannemer vanaf morgen met structurele onderhoudswerken. Vanavond vanaf 18 uur wordt alle signalisatie klaargezet. Vanaf dan zal het verkeer op de E17 over twee rijsstroken rijden in de beide richtingen.

De werken zullen voor files zorgen op de E17, maar zullen ook hun impact hebben op de Gentse stadsring en de omgeving van Merelbeke en Beervelde. Al het verkeer moet over twee versmalde rijstroken en de afrit naar de R4 gaat dicht.

In totaal wordt 8 km nieuwe asfaltverharding aangelegd. De twee richtingen krijgen een nieuwe onderlaag en toplaag in asfalt. De afrit naar het UZ Gent richting Antwerpen wordt volledig heraangelegd. De werken zullen een tweetal maanden duren en veel hinder geven. De werken gebeuren daarom bewust tijdens de zomervakantie.

Het viaduct van Gentbrugge wordt tijdens deze werken niet meegenomen. Deze werken zijn gepland in 2020 en 2021.

Fasering

Het verkeer zal ongeveer een maand in elke rijrichting over twee versmalde rijstroken moeten rijden. Van 17 juni tot 18 juli rijdt het verkeer op de E17 richting Antwerpen over versmalde rijstroken. Ook zullen verschillende op- en afritten tussen Zwijnaarde en Destelbergen tijdelijk worden afgesloten. In augustus wordt gewerkt op de rijrichting Kortrijk. Ook in die periode zullen verschillende op- en afritten in de richting van Kortrijk worden afgesloten.