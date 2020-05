Hinder op E17 na gekantelde vrachtwagen met koeien in Gentbrugge en tweede ongeval in staart van file JV ADN

29 mei 2020

06u24 258 Gent Op de E17 in Gentbrugge is in de richting van Kortrijk kort voor 03.00 uur een vrachtwagen met koeien ingereden op de werfzone en gekanteld. Er is slechts één rijstrook open, met veel verkeershinder tot gevolg. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt automobilisten om de E17 te vermijden en om te rijden. In de staart van de file gebeurde rond 6.40 uur nog een tweede ongeval.



De vrachtwagen had 32 koeien aan boord. Ongeveer een derde van de koeien heeft het ongeval niet overleefd. De dieren moesten daarna worden overgeladen. Een complexe afhandeling, aldus het Vlaams Verkeerscentrum.

De opruimingswerken zijn intussen bijna afgerond, later vandaag zal het verkeer de rijweg weer ten volle kunnen benutten. Toch is het niet uitgesloten dat de verkeershinder nog even aanhoudt omwille van de werken aan het viaduct van Gentbrugge. Daar zijn slechts twee rijstroken beschikbaar en geldt een snelheidsbeperking. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt automobilisten om de E17 te vermijden en om te rijden. Wie van Hasselt naar Gent moet rijdt best om via Brussel, wie van Antwerpen naar de kust moet kiest best voor de E34.

In de staart van de file aan het ongeval gebeurde omstreeks 06.40 uur een tweede ongeval, in Beervelde. De chauffeur van de betrokken vrachtwagen moest uit de stuurcabine bevrijd worden. De takelwerken aan deze vrachtwagen zullen starten nadat een verkeersdeskundige vaststellingen heeft kunnen doen.

