Hinder door staking De Lijn: zes buslijnen rijden niet uit, trams rijden wel regelmatig. Erik De Troyer

13 november 2019

11u09 0

De gevolgen van de staking bij De Lijn zijn minder groot dan gevreesd. In Oost-Vlaanderen is ongeveer 70 procent van de chauffeurs aan de slag gegaan. In Gent rijdt tramlijn 1 (Korenmarkt – Flanders Expo) om de 7,5 minuten en tramlijn 1 (Rabot – Evergem) om het kwartier. Ook buslijn 5 (Van Beverenplein-UZ) rijdt elke 15 minuten. Tramlijn 4 rijdt om de 25 minuten en tramlijn 2 en buslijnen 3 en 9 (beiden tussen Gentbrugge en Mariakerke) rijden om het half uur.

In totaal zijn er zes buslijnen die vandaag niet uitrijden namelijk 6 (Watersportbaan-Mariakerke), 8 (Arteveldepark - AZ Sint-Lucas), 17 (Oostakker-Drongen), 18 (Oostakker-Drongen Luchteren), 38 (Blaarmeersen- Sint-Amandsberg) en 39 (Blaarmeersen- Oostakker).

Vanaf 19.30 uur rijden alle voertuigen op het stadsnet Gent terug naar de stelplaats en ook het nachtnet in Gent zal deze avond verstoord zijn.