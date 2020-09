Hinder door kop-staart aanrijding en brandje op E40 in Zwijnaarde Didier Verbaere

05 september 2020

14u07 0

Op de E40 in Zwijnaarde richting Oostende is er verkeershinder na een kop-staart aanrijding tussen twee voertuigen. Eén motor van een wagen vatte daarbij vuur maar het brandje was snel geblust. De brandweer is momenteel ter plaatse. Er vielen geen gewonden.