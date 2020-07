Gesponsorde inhoud Highway Residence: thuiskomen in een groene zone in het noorden van Gent Aangeboden door Highway Residence Van de commerciële redactie

07 juli 2020

10u09 3 Gent Een klein paradijs op een boogscheut van het bruisende Gentse stadscentrum, zo kun je Highway Residence het best omschrijven. Benieuwd waarom? De zeven belangrijkste redenen in een notendop.

• Alleen, en toch samen

Vandaag de dag kennen jammer genoeg veel mensen hun buren niet meer. “Highway Residence, een nieuwbouwproject aan de Hogeweg in Gent, telt één studio en negentien appartementen met ruim terras en daarnaast drie loodsen. Genoeg volk dus dat je elke dag passeert”, vertelt development manager L.H. Maar er is meer. “In de hangout, een grote ruimte op de gelijkvloerse verdieping, willen we de bewoners van Highway Residence samenbrengen. Ze kunnen zelf beslissen waarvoor de ruimte kan dienen: als strijk- en herstelkamer, als bar of als hobbykamer. De perfecte plek om een goede burenrelatie op te bouwen.” Ook de groene binnentuin is de ideale ontmoetingsplek waar de bewoners elkaar kunnen leren kennen.

• Duurzaam wonen

Rekening houden met het milieu, dat is het waar het tegenwoordig allemaal om draait. En dat heeft de projectontwikkelaar van Highway Residence perfect begrepen. “Op het dak liggen zonnepanelen en de conventionele verwarming maakt plaats voor warmtepompen. Waar vroeger de auto centraal stond, ligt de focus nu op de fiets. In de fietsenstalling is er plek voor maar liefst 66 exemplaren, waarbij ook gedacht werd aan de bakfiets. Natuurlijk zijn er voldoende parkeerplaatsen. Die liggen verstopt achter het gebouw, zodat de bewoners geen hinder zullen ervaren.”

• Een sterk team

Wie gaat het gebouw onderhouden? Wie gaat bemiddelen als het toch eens misloopt tussen twee buren? “Terechte zorgen”, zegt L.H., waar hij meteen een oplossing voor biedt. “Als de mensen een appartement kopen, laten we ze niet aan hun lot over. Samen met de bewoners gaan we op zoek naar een betrouwbare syndicus en beheerder, die het leven in Highway Residence in goede banen leidt.”

• Zorgeloos genieten van comfort

In Highway Residence vind je een lift, brede gangen en lage drempels. Ideaal als je een dagje ouder wordt. “Maar ook de digitale snufjes maken het leven makkelijker. De digitale conciërge verwittigt je via je smartphone als er iemand aanbelt. Handig als je een pakje verwacht. Het enige wat je dan moet doen, is een code doorgeven waardoor de koerier je pakje in de juiste box kan droppen. Dat kan zelfs als je niet thuis bent. Pakjes terugsturen werkt precies hetzelfde. Bovendien kun je als koper kiezen voor nog meer digitale diensten.” Ook een leuke extra: als je het gebouw binnenwandelt, komt de lift automatisch naar beneden.

• De perfecte ligging

De Hogeweg is een gezellige en groene straat op een boogscheut van het stadscentrum. “Op slechts tien minuten sta je met de fiets in het centrum van Gent. Neem je liever de auto? Dan rijd je binnen de twee minuten op de R4 en E17.” Beslis je een appartement te kopen voor 31 augustus 2020? Dan geven we je twee elektrische fietsen ter waarde van €2.900 per stuk cadeau.

• Zonder zorgen verhuizen

Als je van de ene naar de andere woning wilt verhuizen, komt daar heel wat bij kijken. De grootste zorg is vooral of je woning wel op tijd verkocht zal worden. “Daar moeten toekomstige bewoners zich geen zorgen over maken. Als ze hun huis verkopen via vastgoedkantoor Rosseel, dan wordt de akte van verkoop voor het appartement pas opgemaakt nadat hun vorig huis verkocht is. Zo heb je geen overbruggingskrediet nodig en kun je zonder zorgen verhuizen”, zegt L.H.

• Waar voor je geld

Maar wat kost een eigen stek in Highway Residence eigenlijk? “De prijs voor de studio begint vanaf 180.000 euro. Een appartement met één slaapkamer is er vanaf 260.000 euro. Wil je twee of drie slaapkamers? Dan kost je dat tussen de 340.000 en 420.000 euro.” Maar je krijgt waar voor je geld, verzekert L.H. “De koper kan zelf de vloeren kiezen, de keuken aanpassen en het sanitair veranderen. De coördinatie nemen we helemaal op ons.”

Kom naar de zomerlancering!

Wil je het nieuwbouwproject Highway Residence verder ontdekken? Schrijf je dan snel in voor de live zomerlancering op 13 juli of het online webinar op 15 juli via www.hogeweg165.be.