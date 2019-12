Hier zijn ze al aan het feesten, en gaan ze nog een paar dagen door Sabine Van Damme

31 december 2019

17u25 0 Gent In de Centrale in de Kraankinderstraat zijn ze al stevig aan het feesten, sinds gisteren eigenlijk al. En ze gaan er ook nog mee door tot en met 2 januari. Van de Folk Marathon kunnen we nog wel wat leren, qua uithouding.

“De Folk Marathon is een evenement dat elk jaar in een andere stad georganiseerd wordt”, zegt Jonas Malfliet, één van de trekkers. “Dit jaar is Gent dus aan de beurt. Vier dagen lang worden meer dan 90 workshops rond muziek en dans gegeven, en ’s avonds zijn er concerten. Met oudejaar is er ook het traditionele Boombal, een leuke samenwerking hebben we trouwens met hen.”

Liefst 500 mensen van over de hele wereld zijn aanwezig in de Centrale. “Het leuke is dat alles op poten wordt gezet én gegeven door vrijwilligers, ook de workshops en de concerten.” Voor wie al staat te springen om mee te doen is er helaas slecht nieuws. Het hele evenement is uitverkocht en compleet volzet.