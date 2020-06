Hier kunnen ze echt niet langer wachten: eerste evenement om 5 na middernacht Sabine Van Damme

30 juni 2020

16u29 2 Gent Als je zo lang hebt moeten wachten om eindelijk nog eens iets te mogen organiseren, dan wacht je letterlijk geen 5 minuten te lang. En aangezien kleine evenementen vanaf 1 juli weer mogen, organiseert Divan er eentje op 1 juli om 0.05 uur, vannacht dus. Voor 55 minuten maar, want het sluitingsuur om 01 uur geldt nog steeds.

Vanaf 1 juli zijn evenementen, onder bepaalde voorwaarden, weer toegestaan. Dat is ook muziekcafé HUIS niet ontgaan, zeker aangezien uitbater Divan tijdens de coronaperiode als Divan & the House of Quoi een plaat uitbracht en die tot nu nog niet live kon promoten. Dus worden de eerste live noten gespeeld in de nacht van dinsdag op woensdag, direct om middernacht. Optreden van zodra het kan heet dat dan. “Om 1 uur moet het café alweer dicht, maar het wordt een uur genieten,” zegt uitbater en artiest Divan, “Hier hebben we echt lang naar uitgekeken.”

Kleine optredens en een concertcaravan

Een plaat uitbrengen tijdens de coronaperiode is sowieso al een moeilijk verhaal. Die plaat is daar bovenop ook nog een redelijk niche project: The Gay Tapes, zo heet het album, focust volledig op queer life. Het optreden op 1 juli in Divans eigen muziekbar HUIS is het eerste van een reeks kleine zomershows. Zo speelt Divan & the House of Quoi deze zomer onder meer in CultKaffee, BlinkOut, De Welenhoeck en gaat de band in augustus op pad met Caravan, een tot podium openklapbare concertcaravan. Wie de tuin of oprit een avondje in een festivalweide wil omtoveren, kan contact opnemen.

Maar eerst dus vanavond, in HUIS aan de Blandijnberg 1.