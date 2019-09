Hier kan je gratis fruit plukken in de stad: Gent brengt plekken in kaarten Yannick De Spiegeleir

14 september 2019

12u15 4 Gent In samenwerking met Velt en Pluk lanceert de Stad Gent een digitale kaart met publieke en semipublieke plukplekken waar buurtbewoners gratis fruit mogen plukken. In Gent zijn er op dit moment meer dan 30 plukplekken - goed voor meer dan 300 fruitbomen. “Het zou zonde zijn als al dat fruit bleef hangen”, zegt Jasmien Wildemeersch van Pluk.

Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) bracht de Gentse stadsboomgaarden en plukplekken in kaart waar je als buurtbewoner fruit mag plukken. De Stad Gent maakt de plukplekken nu voor het eerst bekend via een kaart op haar digitaal platform van Gent en Garde (https://gentengarde.stad.gent/kaart). Het gaat om publieke plaatsen zoals de tuin van de Sint-Pietersabdij of parken en semipublieke locaties zoals tuinen van Open Huizen, woonzorgcentra of scholen. Gentenaars kunnen ook aangeven of er in hun privétuin mag geplukt worden. Op de kaart zie je per locatie welk fruit je er vindt. Op de meeste locaties kan je vrij plukken, op andere plekken worden plukacties georganiseerd zoals zaterdagochtend in de boomgaard van het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain waar buurtbewoners eenmalig appelen en peren mochten plukken.

“Met de kaart van plukplekken hopen we lokaal fruit toegankelijker te maken voor alle Gentenaars en te voorkomen dat er lekker fruit verloren gaat. Naast een aangename plek om te vertoeven, zorgen fruitbomen in de stad ook voor minder voedselkilometers, een extra bonus voor het klimaat”, zegt Carina Govaert, medewerkster Eetbare Buurt bij Velt.

“Het project ‘Buurtfruit Gent’ is één van de vijf projecten van de Gentse Voedselraad die de stad financieel ondersteunt om het voedselsystem sneller te verduurzamen. Het is een mooi project dat mensen samenbrengt en zorgt dat er minder fruit verloren gaat”, zegt schepen van Milieu en Klimaat Tine Heyse (Groen). Schepen van Openbaar Groen Astrid De Bruycker (sp.a) onderstreept de inspanningen van de groendienst om het project mee in goede banen te leiden. “Naast het project met de straattuinen is dit een tweede samenwerking tussen onze groendienst en de Gentse burgers.”

Fruitoverschotten

De organisatie Pluk organiseert in het najaar van 2019 ook verschillende plukacties in en rond Gent. “Met Pluk brengen we mensen met fruitoverschotten in eigen tuin of boomgaard samen met mensen die op zoek zijn naar fruit om te plukken. Tijdens de plukacties leren vrijwilligers de deelnemers hoe je het rijpe fruit op de juiste manier plukt. Plukkers mogen een deel van de oogst meenemen naar huis”, verduidelijkt Jasmien Wildemeersch van Pluk. “We maken zelf ook sap de oogst die we voor een schappelijke prijs te koop aanbieden via onze Facebookpagina.”

Op zondag 13 oktober 2019 organiseert Pluk ook een oogstfeest in de Sint-Pietersabdij. Een mobiele fruitpers perst het geoogste fruit én het fruit dat bezoekers meebrengen. Ook bewoners uit Gent en omgeving die zelf fruitoverschotten hebben, kunnen Pluk contacteren via plukploeg@gmail.com. Vrijwilligers komen dan helpen met plukken. De verdeling van de oogst gebeurt in onderling overleg.