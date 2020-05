Hier is er nog steeds elke avond applaus en muziek: Fuchsiastraat gaat nog een week door Sabine Van Damme

31 mei 2020

10u40 0 Gent Op het hoogtepunt van de lockdown deed zowat elke straat in het land mee met het applaus voor de zorg om 20 uur, elke avond. Op de meeste plaatsen is dat applaus intussen verstomd, maar niet in de Fuchsiastraat in Gent. Daar wordt nog een week lang elke avond geklapt en daarna gezongen, uit het raam.



Hubert zingt door zijn micro door zijn raam, overbuur vrouw Hilde speelt piano voor haar open raam op de eerste verdieping. En een hele hoop buren doet mee. In het stukje Fuchsiastraat tussen de Frans Van Ryhovelaan en de Maïsstraat is het elke avond een beetje feest. “Eigenlijk is het overbuurvrouw Hilde die hiermee gestart is”, zegt Hubert Van Rietvelde. “Op 23 maart speelde ze ‘Mia’ van Gorki op de piano voor haar open raam. Ik zei, als dat hier zo zit, dan zing ik morgen met u mee. En sindsdien doen we dat, elke avond.”

Samen bespreken de buren het lied dat ze de dag erna zullen zingen. Hubert print dan de tekst verschillende keren af en laat die – met toch wel enige schrik voor het virus – in een mandje omlaag zakken vanop zijn eerste verdieping. Een buurman haalt de papieren op en deelt ze uit. Om 20 uur volgt, gelijktijdig met de kerkklokken, het applaus, en daarna zet Hilde zich aan haar intussen versterkte piano. Hubert neemt zijn micro, en de buurt zingt mee. “Soms zijn we met velen, soms ook niet. Maar we doen nog zeker een week door”, beloven de buren. “Zaterdag 6 juni geven we ons laatste optreden. Daarna mogen de scholen en de cafés weer open, dan stoppen we ermee.”

Clouseau en de Kreuners kwamen al aan bod, maar even goed K3, Bob Marley, The Radio’s en zelfs enkel Turkse artiesten zoals Onur Can en Tarkan. Ook hier heeft corona ervoor gezorgd dat buren elkaar leren kennen hebben. “Voordien zwaaiden of knikten we wel eens naar elkaar, nu kennen we elkaar, en is het een gezellige bende.”