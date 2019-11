Hier eet je het best in Gent voor 39 euro: Bodo handhaaft Bib Gourmand Yannick De Spiegeleir

07 november 2019

18u58 0 Gent Net als vorig jaar krijgt restaurant Bodo in de Burgstraat dit jaar een Bib Gourmand van de Michelingids. Dat is een label voor restaurants die een betaalbaar driegangenmenu aanbieden voor maximum 39 euro.

Een ‘Bib Gourmand’ is een beloning voor goede en betaalbare restaurants die iets onder het sterrenniveau zitten. Elk jaar neemt het aantal restaurants met een Bib Gourmand in België toe. In Gent gaat het aantal echter achteruit. In 2013 waren er nog drie (Pakhuis, de Drie Biggetjes, Le Grand Bleu). Die zijn inmiddels allemaal van de lijst verdwenen. Het Pakhuis in de Schuurkensstraat viel vorig jaar van de lijst. Enkel Bodo blijft op de lijst.

