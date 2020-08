Hevige regen zorgt voor wateroverlast in Drongen en Mariakerke Wouter Spillebeen

14 augustus 2020

17u48 0 Gent Door een korte maar hevige regenval was er deze namiddag in Drongen en Mariakerke sprake van overlast. De brandweer moest in totaal uitrukken voor vijf interventies.

De overlast bestond voornamelijk uit ondergelopen kelders. In de André De Bruynestraat overstroomde een riool. Daar moest de brandweer ook wat water wegpompen. Ook in de Antoon Catriestraat kwam een riooldeksel omhoog door het water. In Oudewee in Drongen stond de straat even blank. “De duikers konden het water niet aan en het water kwam zelfs via de WC’s naar boven”, zegt een bewoner. “Na de regenbui was het water snel weer weg.”