Het wordt misschien toch een recordeditie: feesten met minste bezoekers Sabine Van Damme & Erik De Troyer

24 juli 2019

16u41 30 Gent Op de vijfde dag van de Gentse Feesten zijn 85.000 bezoekers geteld. Dat is een pak minder dan de 110.000 op dezelfde dag van vorig jaar. De hitte speelt de feesten duidelijk parten.

De overheid overdrijft dan ook lichtelijk met boodschappen als ‘breng uzelf en anderen in veiligheid’ en ‘blijf binnen’. Het schrikt mensen duidelijk af om naar de Feesten af te zakken. Overdag is het – ook vandaag weer – opvallend rustig. Het lijkt alsof de mensen die anders zomaar wat komen rondhangen, nu wegblijven. Want bij specifieke optredens – zoals Christoff op Sint Baafsplein en Guy Swinnen op het Luisterplein – stond het wel vol. En zelfs op vroegere uren krijgen artiesten hun publiek op de been. Kurt Burgelman had om 19.30 een bijna-volle Groentenmarkt in de brandende zon.

Halfweg de Feesten tellen we nu 485.000 bezoekers. Vorig jaar – ook niet fris trouwens – waren dat er halverwege 560.000. En toch wordt er volgens Feestenschepen Annelies Storms niet geklaagd. In ‘regenjaren’ hebben de organisatoren al geopperd een noodfonds in het leven te roepen. “Maar nu zijn de organisatoren tevreden, ik heb geen klachten gehoord.” Nochtans loopt er deze namiddag werkelijk geen kat in de stad. Hopelijk komt er vanavond wél volk. Het is toch te warm om te slapen.