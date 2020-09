Het worden geen gewone Winterfeesten (als er al Winterfeesten zullen zijn) Sabine Van Damme

28 september 2020

18u30 0 Gent Dat ellendige virus blijft roet in het eten strooien. Christian Van Bignoot (Open Vld) wilde weten of we ook een winter zonder Gentse Winterfeesten krijgen. Maar die knoop wordt pas begin november doorgehakt, zegt bevoegd schepen Annelies Storms.

“Kan het, of kan het niet, de Gentse Winterfeesten?” Christian Van Bignoot wil het, net als vele Gentenaars, nu wel eens weten. “Het worden sowieso geen Winterfeesten zoals we ze kennen”, zegt bevoegd schepen Annelies Storms (sp.a). “Om te beginnen zouden we moeten zorgen dat we weten hoeveel publiek er binnen is. Maar op een evenement dat doorgaat in straten en op pleinen is dat zo goed als onmogelijk, de straat is immers van iedereen. Hoe we daar beperkingen moeten opleggen, is niet duidelijk. Toch hopen we nog steeds om minstens een coronaversie van de Winterfeesten te kunnen laten doorgaan. We hebben al verschillende keren samen gezeten met de organisator om te bekijken wat wél mogelijk is. De definitieve knoop hakken we pas eind oktober of begin november door, rekening houdend met de situatie op dat moment. Ook hopen we dat de Nationale Veiligheidsraad richtlijnen zal uitschrijven voor kerstmarkten, zodat alle steden en gemeenten weten waar ze zich moeten aan houden.”